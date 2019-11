Lars Fagerlirøen ny hovedtrener for Sortland ILs herrelag

Sport

Dette melder Sortland IL i ei pressemelding.

Vol skrev forrige uke at SIL var i samtaler med flere, hvor Fagerlirøen ble trukket frem som en kandidat.

Det bekrefter også det at Julie Voktor Pedersen er ferdig som trener for herrene i klubben etter 1,5 sesong.

Hovedtrener Fagerlirøen har mange tanker om hvordan Sortland IL skal utvikle seg fremover.

– På kort sikt skal vi være topp 3 i 4. divisjon, og på lengre sikt skal vi bli den ledende klubben i Vesterålen, og en av de ledende i Hålogaland, sier han i pressemeldingen.

Lars Fagerlirøen er en kjent skikkelse i Vesterålsfotballen gjennom mange år, senest som trener for FK Varg i 5. divisjon. I tillegg har Fagerlirøen UEFA B-lisens som trener, som en av få i Vesterålen med slik trenerutdanning. Den samme trenerutdanningen har for øvrig også Arne Olav Berg. Berg vil for mange være kjent som tidligere Sortland-trener, og tidligere trener for Morild. Lars Fagerlirøen er kanskje også kjent for å ha skåret ett og annet mål for Ajaks på 1990-tallet, hvor han stort sett var toppskårer i Hålogaland hver sesong.

– I 1999 skåret jeg 49 mål på 17 kamper. Det burde vært 50, men en lagkamerat stjal en straffe fra meg, gliser Fagerlirøen.

Jørgensen tilbake i SIL

Også Marius Jørgensen er tilbake i SIL, etter at han spilte høstsesongen for Melbo IL i 3. divisjon.

Jørgensen er den spilleren med klart flest kamper for SIL de siste ti årene, og har spilt seniorfotball i klubben en årrekke.

– Marius er en vinnerskalle, og vil kunne dra med seg ungdommen opp til sitt tenningsnivå, sier styreleder Aas om klubbens nye assistenttrener. Jørgensen spilte høstsesongen for Melbo IL i 3. divisjon, men vender nå nesen hjem til Sortland IL for å bidra for klubben i sitt hjerte. Jørgensen har de to siste sesongene vært trener for Sortland ILs damelag.

Maxi har vært en del av Sortland IL i flere år, som keepertrener for både herre- og damelag, som keeper for Sortlands samarbeidslag med Stålbrott og Varg i 4. og 5. divisjon og som altmuligmann i Blåbyhallen.

– Jeg er svært glad for at Maxi vil være med rundt laget, og med ham inne har vi en dyktig keepertrener som også er fin for miljøet i gruppa, sier Fagerlirøen.

Har samarbeidet tidligere

Lars Fagerlirøen og Arne Olav Berg har samarbeidet på ulike nivå i flere år, senest som kretstrenere i ungdomsfotballen denne sesongen. Begge har spilt fotball for Ajaks, og de har trent ulike lag i 3. divisjon hver for seg. Fagerlirøen med Ajaks og Sørøy/Glimt, mens Berg har trent Sortland i 3. divisjon og Morild i 4. divisjon.

– Vi ønsker å skape et tilbud som gjør at spillerne velger Sortland, sier Berg.

Styreleder Mats Aas sier han er svært fornøyd med å få et bredt og sterkt trenerteam på plass for 2020-sesongen.

– Alle fire har signert to-årskontrakter, og vi ser frem til å samarbeide med teamet.

Aas har stor tro på at det nye trenerteamet vil få til det de ønsker, og håper på en oppsving også blant publikum den kommende sesongen.

– Lars, Marius og Arne Olav har samlet opplevd det meste man kan oppleve i breddefotballen i Vesterålen, og slik erfaring skal man ikke underslå. I tillegg er alle relativt kvikke i munntøyet, slik at underholdningsfaktoren også bør være til stede, sier Aas.

– Jeg har hatt omtrent alle skader som går an, så jeg har vært borti alle plager guttene kommer med, avslutter Fagerlirøen, som for å understreke styreleders poeng.

Takker Voktor Pedersen

Styreleder Mats Aas, takker Julie Voktor Pedersen for innsatsen som hovedtrener:

– Vi takker for innsatsen gjennom to sesonger og ønsker henne lykke til videre. Vi håper vi ser Julie i SIL-systemet i mange år fremover, som den kjemperessursen hun er, sier Aas.

På spørsmål om hvorfor SIL gikk vekk fra henne som trener, sier Aas.

– Kontrakten gikk ut etter sesongslutt, så ingen har fått sparken eller måtte gå. Vi gikk for ei annen løsning enn Julie.