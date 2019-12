Dette blir Melbos motstandere i 3. divisjon

Sport

Melbo får følgende motstandere:

Skånland, Mjølner, Skjervøy, Finnsnes, Tromsø 2, Rana, Junkeren, Bodø/Glimt 2, Stabæk 2, Lokomotiv Oslo, Ullern, Skeid 2 og Nordstrand.

Det blir dermed fem reiser til Oslo, to til Bodø, en til Rana og to til Tromsø/Skjervøy. Skånland, Mjølner og Finnsnes blir for «lokaloppgjør» å regne.

Det ble presentert under årets cupfinaleseminar på Ullevaal lørdag formiddag.

Adrian Pedersen sier til VOL at han tror neste år blir morsom. Han mener oppsettet gir gode muligheter for at Melbo skal kunne få en bra plassering.

-Vi kjenner flere av lagene fra før, og viste i denne sesongen at vi kan slå alle, sier Pedersen.

Han sier at alle Oslo-lagene er nye for han.

-Jeg har aldri spilt mot noen av disse lagene tidligere. De er ukjent for oss, sier Pedersen.

-Hvem blir den tøffeste motstanderen?

-Jeg tror det blir Finnsnes. Det er alltid tøft å møte dem.

Torjus Nilsen Nikolaisen sier at han synes MILs motstandere ser greie ut, men fremholder at han heller ikke vet så mye om Oslo-lagene.