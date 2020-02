NM på ski ble for tøft

Sport

De siste dagene har 24-åringen og to av hans klubbkamerater vært i aksjon i norgesmesterskapet på ski. Bare det å kvalifisere seg for senior-NM er en stor prestasjon ettersom det er mange som satser og nivået er høyt. Det var 150 som fikk gå lørdagens fellesstart og det var lange ventelister. Både Nordeng, Mikkel Arntsen og Sondre Lange hadde nok mange FIS-punkter til å være med.

– Det er et litt artig poeng at vi er like gamle, er treningskamerater og for tiden bor i Tromsø. Vi har vært konkurrenter og kamerater helt siden vi begynte å fatte interesse for langrenn og ikke minst begynte å farte rundt på renn. Det var naturlig for meg å melde overgang til Sortland da det ikke var andre på min alder i heimbygda som satset da jeg nådde senioralder, sier Nordeng.

Vanskelig å nå toppen

Både han og de to andre har fått føle på kroppen at det er alt annet enn lett å nå norgestoppen i langrenn. Det skal mye til å få topp 100-plasseringer ettersom det er så mange som satser så hardt og går så fort.

Det blir sagt at de som er med og kjemper om å bli blant de hundre beste i NM er så gode at de ville ha blitt blant de 20 beste i andre nasjonale mesterskap med unntak av Russland, hvor det er nesten like stor bredde som i NM. August Nordeng som for øvrig er fetter til Johan Nordeng som forrige helg representerte Norge i Sverige, er for øvrig fetter til August.

Imponert over fetteren

– Han (Johan Nordeng) har bevist at det er fullt mulig å ta opp kampen med de beste i Norge selv om du kommer fra Vesterålen. Johan er en stor inspirasjonskilde både for meg og mange andre. Jeg bruker mye tid og energi på denne idretten fordi jeg har lyst til å se hvor god det er mulig å bli, sa August. Han har et mål om å bli topp 50 i et norgescuprenn eller i NM. Han har 61 som bestenotering og ser derfor ikke på det som noen umulighet selv om det har gått litt tråere enn ønskelig i årets NM. August føler han er et stykke unna toppformen.

– Jeg hadde en sykdomsperiode som førte til at jeg mistet mange dager med trening og jeg har ikke klart å finne igjen toppnivået etter det. Jeg har dessverre ikke klart å følge opp den oppløftende sesongåpningen i Finland, sa Nordeng som ble nummer 101 i lørdagens renn.