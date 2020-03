Adan spilte sin første kamp for Bodø/Glimt fra start

Sport

I slutten av januar scoret den tidligere Luna-spilleren, Adan Hussein, sitt første mål for A-laget til Bodø/Glimt etter å ha kommet innpå. Før helgen tok han et nytt steg i utviklingen, da Bodø/Glimt møtte Rosenborg i Abrahallen. Bortelaget vant kampen 3-1, men for Hussein var det derimot en merkedag siden han spilte sin første Glimt-kamp fra start.

– Det var gøy å få sjansen fra start og det betyr at jeg har gjort det bra i det siste. Da jeg fikk beskjed at jeg skulle starte fikk jeg sjokk, sier Hussein like etter kampslutt, sa han til Avisa Nordlys etter kampen.

17-åringen ble byttet ut etter en drøy times spill. Glimt-trener Kjetil Knudsen var godt fornøyd med Husseins innsats. Overfor Avisa Nordland peker han på at unggutten har trent med laget over tid, og at han vært god de kampene han har spilt.

Selv mener hovedpersonen at det er en god vei å gå før han er på nivå med de beste, men han mener at han er på rett vei.

– Jeg har utviklet meg mye siden jeg kom til Glimt. Jeg får tillit og jeg er definitivt i rett klubb, sier han til Avisa Nordland.