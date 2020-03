Seriestart i 3. divisjon tidligst 23. mai

Sport

Norges Fotballforbund og Divisjonsforeningen har besluttet at seriestart blir tidligst 23. mai, melder forbundet i en pressemelding.

– Som for andre turneringer arbeides det med ulike scenarioer for gjennomføring. Målet er fortsatt at turneringene skal gjennomføres med normalt oppsatt kamper, skriver forbundet.

Det betyr at Melbo IL, som Vesterålens eneste lag i 3. divisjon, må vente med å starte opp årets serie. Etter planen skulle MIL spille første kamp i årets serie på hjemmebane mot Ullern 18. april.

Neste kamp, borte mot Stabæk 2 3. mai er også utsatt., og første foreløpige mulighet, etter 23. mai er hjemmekampen mot Mjølner som er satt opp 24. Mai. Så gjenstår det å se om fotballen ruller og serien er igang da, eller vi må belage oss på mer ventetid.

Hva som skjer med de utsatte kampene før 23. mai, og når disse skal dyttes inn i spilleprogrammet, er ikke bestemt. Det er heller ikke noen garantier for at kampene kan begynne i slutten av mai.

– Situasjonen er uavklart, og det må forventes ytterligere justeringer, melder Norges Fotballforbund.