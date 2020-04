Kan ende med bare halv sesong i 3. divisjon

Sport

Mandag skulle Melbo IL møtt Nordstrand på bortebane i seriepremieren i 3. divisjon avdeling 6. Det har lenge vært klart an koronapandemien har satt en stopper for det.

Starter ikke kampene i juni, kan det bli vanskelig å få gjennomført ordinær sesong i 3. divisjon (seks avdelinger). Det tror iallfall Arne Knoph, leder av Divisjonsforeningen – interesseorganisasjonen til de 98 klubbene som utgjør 2. divisjon (PostNord-ligaen) og 3. divisjon (Norsk Tipping-ligaen).

– Jeg kan ikke si eksakt når vi må begynne. Men vi nærmer oss smertegrensen for Norsk Tipping-ligaen. For 15. juni blir neppe fotballstart 15. juni, vedgår Knoph.

Han sikter til at større kultur- og idrettsarrangementer regnes som forbudt frem til denne datoen, som følge av norske myndigheters restriksjoner etter koronautbruddet. Men uttalelser fra helsedirektør Bjørn Guldvog til Nettavisen 2. påskedag antyder at ventetiden på norsk fotball blir enda lengre.

– Hvis du tenker på idrett som i konkurranser med kontaktidrett så er det helt riktig, det tror jeg vi kommer til å ha forbud mot i ganske lang tid fremover, antagelig også etter 15. juni, sier Guldvog til avisen.

Arne Knoph skal i møte med Norges Fotballforbund og konkurransedirektør Nils Fisketjønn onsdag for å diskutere avviklingen av serienivå tre og fire. I Sverige bestemte man allerede 24. mars at 2. og 3. divisjon (nivå fire og fem) spilles med enkel serie, altså tilsvarende halv sesong.

Det vurderes også i Norge – iallfall i de seks 3. divisjonsavdelingene. Etter omleggingen fra og med 2017-sesongen har flere 3. divisjonsavdelinger heftige reiseavstander:

Lyn, Frigg og Ready møter kun vestlandslag. I avdeling 6 skal fem andre lag fra Oslo-området besøke klubber i Nordland og Troms og Finnmark, mens to andre avdelinger byr på kjøreturer fra Kristiansand til Haugesund og fra Volda til Trondheim.

– Det som er det sikre, er at vi ikke vet. Vi prater jevnlig med Divisjonsforeningen, og spesielt for 3. divisjon er lagene mindre fleksible for reising. Det gjør det vanskelig å kjøre midtuker. Enkel serie diskuteres, opplyser Nils Fisketjønn i NFF.

Også Knoph mener at det kan være noe å vurdere. Endring av turneringsbestemmelsene – som eksempelvis antall kamper – kan foretas av Norges Fotballforbunds styre.

– Det er bedre enn ingen sesong i det hele tatt. For vår del i Fyllingsdalen har vi ganske tynn stall med en del unge spillere. Vi hadde nok slitt med kamper to ganger i uken, innrømmer tidligere landslagsspiller Erik Huseklepp (35) – som er klar for en ny sesong i FK Fyllingsdalen i 3. divisjon.

Frykter fotballfritt 2020

Med enkel serie får Bergen-klubben 13 kamper i 2020. Det vil iallfall bety kortere vei til opprykk.

– Det er folks helse som er viktigst, og dette blir likt for alle lag. Det blir mer uforutsigbart, og du vil ikke få tid til å hente deg inn igjen etter en dårlig start. Det kan fort dukke opp noen overraskelsesopprykk, spår Huseklepp.

Den gamle publikumsfavoritten på Brann Stadion har innsett at 2020 kan bli et fullstendig fotballfritt år for egen del. Så pessimistisk er ikke Arne Knoph på vegne av 2. og 3. divisjon:

– Disse nivåene har en fordel som Eliteserien sliter med: Internasjonale datoer. Vi kan bare spille på. Alle vi har snakket konkret med dette om, har ikke noe problem med å spille lengre utover høsten. Så det er et underordnet problem. Jeg er mer opptatt hva som skal til for å kunne avvikle en kamp heller enn når vi kan begynne å avvikle kamper, sier Knoph.

Det spørsmålet sendte VG videre til Helsedirektoratet mandag kveld. Svaret er at det foreløpig ikke kan besvares.