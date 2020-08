Magdalene Lind 18 hundredeler unna norgescupseier

Sport

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg er med og spurter om å få stå på det øverste trinnet på seierspallen i dette selskapet. Samtidig er det litt bittert å tenke på at det er så lite som skiller meg og hun som gikk til topps. Jeg er langt mer fornøyd med annenplass enn jeg er skuffet over at det ikke ble seier, sa Magdalene etter at hun hadde prestert karrierebeste.