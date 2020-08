Klar for ny runde med Nonskollen 611 Opp

Sport





– På grunn av pandemien var vi ei stund i tvil om vi kunne arrangere motbakkeløpet i år, men vi har funnet en måte å gjennomføre arrangementet på som er godt innafor de smittevernreglene som gjelder, så da var det bare å trå til, sier leder i Alsvåg IL, Kristin Sørdahl Myklestad i en pressemelding.

I år som tidligere deltar skiløpere fra sørfylket som har treningssamling i bygden, og arrangementskomiteen regner derfor med at kvaliteten i feltet blir høy.

– Spørsmålet er om motbakke-rekorden opp vil ryke i år, for det ryktes at det er satt mange personlige rekorder i sommer.

Nytt av året, på oppfordring fra deltakerne, er at det blir gjort ekstra stas på dem som klarer å sette ny rekord i sine respektive årsklasser.

– Vi har også mottatt henvendelser fra deltakere som ønsker at man kan få korrigert tida i forhold til vekt, eller BMI, om man vil, men vi har så langt ikke turt å følge denne oppfordringa. Det er klart at vekt har noe å si, men jeg tør i alle fall ikke be folk om å veie seg inn før start, eller offentliggjøre «handicapet» på resultatlistene, sier Tommy Nordeng, som også sitter i arrangementskomiteen.

Nonskollen Opp markerer også slutten på serien med sommersprell som Alsvåg IL har gjennomført i sommer, og mange av de yngre deltakerne kommer til å delta i trimklassen, uten tid.

– For Alsvåg IL er det like viktig at mosjonister, trimmere og turgåere finner veien opp på Nonskollen, sier Sørdahl Myklestad, som håper på godt vær og mange deltakere.