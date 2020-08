Slik kan fotballsesongen i 3. divisjon bli reddet

Sport





Onsdag ble klubbene på fjerde nivå i norsk fotball informert om planen som er meislet ut for å berge det som har blitt en svært amputert 2020-sesong. Breddefotballen har ennå ikke kommet i gang med verken fullkontaktstrening eller kampaktivitet som følge av koronakrisen.

Når det blir gitt grønt lys er fortsatt uvisst. Som følge av oppsvinget i smittetilfeller den siste tiden har helsemyndighetene varslet at de aktuelle lagene tidligst kan begynne trening 1. september. Kamper ligger enda lenger fram i tid.

Nå er planen som skal bane vei for en viss kampaktivitet i 3. divisjon i løpet av høsten klar. Den ser slik ut:

* De seks avdelingene i divisjonen deles i to, slik at de utgjør 12 avdelinger a sju lag.

* I hver av disse spilles det enkel serie, før avdelingsvinnerne møtes til opprykkskvalifisering. Dermed rykker i alt seks lag opp på nivå tre, slik planen hele tiden har vært. Også nedrykk skal gjennomføres.

Venter på innspill

Divisjonsforeningen representerer klubbene i 3. divisjon. Leder Kari Lindevik understreker overfor NTB at planen som ble lagt fram onsdag er et forslag. Klubbene har fram til fredag på å gi sine innspill og tilbakemeldinger.

– Kommer det inn gode innspill på ting som kan gjøres annerledes eller endres i et sånt opplegg, vil vi selvfølgelig ta det med i vurderingen, sier hun.

Allerede på onsdagens møte ble flere utfordringer rundt løsningen drøftet. Oppstart i september betyr blant annet kamper uvanlig langt utover høsten.

– Det kan for eksempel bli utfordringer i forhold til baner. Her skal vi selvfølgelig være med å tilrettelegge og se på mulige løsninger, sier Lindevik.

Diskusjon har det også vært rundt situasjonen til de mange andrelagene i 3. divisjon. Det er for lengst besluttet at ingen av disse kan rykke opp i 2020-sesongen som følge av at spillerne har hatt helt andre forutsetninger for å forberede seg til kampene som måtte komme.

Andrelagenes plassering i det som kan bli tolv 3. divisjonsavdelinger på senhøsten er samtidig også et tema.

Siste frist 18. september

Lindevik er samtidig tydelig på at redningsplanen som nå er presentert ikke nødvendigvis vil bli sjøsatt i det hele tatt. Alt handler om hvilke signaler som kommer fra helsemyndighetene i tiden som kommer.

Smertegrensen for når sesongen senest må sparkes i gang er fastsatt.

– Får vi ikke lov av myndighetene, og er vi ikke i gang innen 18. september, må vi dessverre si at sesongen 2020 utgår, sier Lindevik, som krysser fingrene for at det etterlengtede klarsignalet vil komme.

– Vi må ha håp og tro på at vi kommer i gang med kontakttrening i starten på september. Det er selvsagt ingen som kan love oss det per i dag, men vi må bare leve i troen på at det ordner seg, sier hun.

Helseminister Bent Høie bekreftet nylig overfor NTB at fagmyndighetene på oppdrag fra regjeringen skal vurdere om det er mulig å starte opp med treningsaktivitet i breddeidretten for voksne fra 1. september.

Det er imidlertid gitt få signaler om tidspunkt for oppstart av kamper.