Magdalene syklet inn til sin første NM-medalje

Sport

- Jeg er akkurat nå mest skuffet over at jeg ikke vant. Selv om jeg visste at det ville bli vanskelig så lenge Anne Dorthe Ysland som er en av verdens beste juniorsyklister var en av konkurrentene. Men jeg har kjørt jevnt med henne i enkelte ritt og hadde forhåpninger om at det skulle være mulig å vinne. Jeg hadde lyst til på seieren og var lenge i posisjon til det. Annenplassen og sølvmedaljen vil jeg nok sette stor pris på etter hvert, sa Magdalene Lind.