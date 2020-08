Vesterålens mest treffsikre skyttere - sjekk alle resultatene fra Bø her

Sport

For han var virkelig i en klasse for seg, Lars Bakkejord-Johnsen fra Bø Skytterlag. Hele ni poeng skilte det ned til nestemann, Torfinn Johnsen, også han fra Bø. Vinneren slo til med 343 poeng, etter å ha skutt 100 av 100 mulige i finalen. Bø fikk også tredjemann gjennom Jørn Finvåg.

På feltrunden lørdag var også Lars Bakkejord-Johnsen med i seierskampen. Han kjempet en hard duell mot Erlend Burø Sæther fra Andenes, der det til slutt var Andenes-skytteren som var sterkest. Begge - som de to eneste i konkurransen - endte med 42 treff av 42 mulige, men Burø Sæther traff fire ganger i den innerste blinken mot Bakkejord-Johnsens to. Dermed ble det seier til Andenes.

Men skyting og samlagsmesterskap er mer enn bare eliteklassen. Det er en massemønstring, med skytter fra 10-11 år og opp til 80 og kanskje over det også.

En skal bite seg merke i henning Bakkejord-Johnsen som var best i junior 16-17 år og skjøt gode 347 poeng av 350 mulige. Han var også best av alle, uansett klasse, i felthurtig.

I Stang-skytingen var det Torfinn Johnsen som var best. 27 treff på to ganger 25 sekunder er sterkt og ville ganske sikkert også gitt en sterk plassering på et landsskytterstevne. Under kan du finne alle resultatene fra helgens mesterskap i regi av Bø Skytterlag.





Resultater:

Samlagstevne Bane 2020, Bø Skytterlag

Mesterskap

Klasse 3-5: 1. Lars Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 343, 2. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 334, 3. Jørn Finvåg, Bø (Vesterålen) 331, 4. Erlend Burø Sæther, Andenes 330, 5. Finn H. Andersen, Melbo 324.

V55: 1. Jan Aksel Fredriksen, Dverberg 339, 2. Tor Hugo Ekran, Tretinddalen 335, 3. Helene Enoksen, Sortland 331, 4. Gunnar Olsen, Tretinddalen 329, 5. Kurt-Arne Rabben, Bø (Vesterålen) 325.

Beste -20 år: 1. Lars Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 343.

J, 16-17 år: 1. Henning Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 347.

ER, 14-15 år: 1. Martin Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 347, 2. Leon-Andre Pettersen, Bø (Vesterålen) 343.

Rekrutt, 11-13 år: 1. Stina Mari Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 338, 2. Jørn Dybdal Henriksen, Dverberg 325.

V65: 1. Torben Knudsen, Melbo 341.

V73: 1. Eilif Andersen, Sortland 349.

Klasse 2: 1. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 334, 2. Tove Mette Gammelmoe, Dverberg 333, 3. Nora Benjaminsen, Dverberg 331, 4. Britt Elin W Rabben, Bø (Vesterålen) 329, 5. Magnus Wangsbro Rabben, Bø (Vesterålen) 324.

Hovedskyting

Klasse 5: 1. Lars Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 243, 2. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 236, 3. Taran Cecilie Bjørnsen, Drangedal 235, 4. Erlend Burø Sæther, Andenes 235.

Klasse 4: 1. Jørn Finvåg, Bø (Vesterålen) 235, 2. Finn H. Andersen, Melbo 230, 3. Frode Sæther, Andenes 224, 4. Jim Arne Vikestad, Sortland 222.

Klasse 3: 1. Anne Karin Steffensen, Bø (Vesterålen) 226.

Klasse 2: 1. Tove Mette Gammelmoe, Dverberg 239, 2. Nora Benjaminsen, Dverberg 238, 3. Britt Elin W Rabben, Bø (Vesterålen) 237, 4. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 235, 5. Magnus Wangsbro Rabben, Bø (Vesterålen) 230.

Klasse 1: 1. Rune Horn, Bø (Vesterålen) 241, 2. Geir Skog, Melbo 241, 3. Marita Charlotte Johnsen, Bø (Vesterålen) 215, 4. Ann-Kristin Pettersen, Bø (Vesterålen) 215.

V55: 1. Jan Aksel Fredriksen, Dverberg 245, 2. Tor Hugo Ekran, Tretinddalen 240, 3. Helene Enoksen, Sortland 235, 4. Gunnar Olsen, Tretinddalen 235, 5. Kurt-Arne Rabben, Bø (Vesterålen) 233.

J, 16-17 år: 1. Henning Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 247.

ER, 14-15 år: 1. Martin Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 247, 2. Leon-Andre Pettersen, Bø (Vesterålen) 247.

R, 11-13 år: 1. Stina Mari Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 242, 2. Jørn Dybdal Henriksen, Dverberg 234.

NU, -15 år: 1. Sander Dybdal Henriksen, Dverberg , 1. Gustav Berg Finvåg, Bø (Vesterålen) , 1. Daniel Hagen, Melbo , 1. Marius Hagen, Melbo , 1. Aleksander Henriksen, Bø (Vesterålen) , 1. Kristoffer Henriksen, Bø (Vesterålen) , 1. Adrian Johnsen, Bø (Vesterålen) , 1. Håkon Andre Nerleir Kristensen, Bø (Vesterålen) , 1. Noah Mathisen-Leite, Bø (Vesterålen) , 1. Tord Nilsen, Bø (Vesterålen) .

V65: 1. Torben Knudsen, Melbo 242.

V73: 1. Eilif Andersen, Sortland 249, 2. Asbjørn Andersen, Melbo 240.

NV, 16+ år: 1. Bjørn Paulsen, Bø (Vesterålen) 248, 2. Frank Einar Hagen, Melbo 248.

Lagskyting

Senior: Bø skytterlag 285p

Veteran: Sortland skytterlag 199p

Ungdom: Bø skytterlag 293p

2+2+2 pokal

Erlend Burø Sæther, Andenes 59p

Klasse pokal

Lars Bakkejord-Johnsen, Bø 146p

Grunnlagspokal

Lars Bakkejord-Johnsen, Bø 97p





Samlagsmesterskap Felt 2020

Mesterskap

Klasse 2-5+V55+EJ: 1. Erlend Burø Sæther, Andenes 42/04, 2. Lars Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 42/02, 3. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 41/11, 4. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 41/06, 5. Finn H. Andersen, Melbo 39/09, 6. Henning Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 37/04, 7. Jørn Finvåg, Bø (Vesterålen) 36/01, 8. Anne Karin Steffensen, Bø (Vesterålen) 35/00, 9. Nora Benjaminsen, Dverberg 33/02, 10. Gunnar Olsen, Tretinddalen 30/01.

V55: 1. Gunnar Olsen, Tretinddalen 30/01.

ER, 14-15 år: 1. Martin Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 41/11, 2. Leon-Andre Pettersen, Bø (Vesterålen) 41/03.

R, 11-13 år: 1. Stina Mari Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 39/04.

V65: 1. Torben Knudsen, Melbo 38/05.

V73: 1. Eilif Andersen, Sortland 42/12, 2. Asbjørn Andersen, Melbo 40/06.

EJ, 18 år: 1. Henning Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 37/04.

Hovedskyting

Klasse 5: 1. Lars Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 30/17, 2. Erlend Burø Sæther, Andenes 30/15, 3. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 29/15.

Klasse 4: 1. Finn H. Andersen, Melbo 27/10, 2. Jørn Finvåg, Bø (Vesterålen) 26/14, 3. Frode Sæther, Andenes 25/09, 4. Jim Arne Vikestad, Sortland 24/05.

Klasse 3: 1. Anne Karin Steffensen, Bø (Vesterålen) 26/10, 2. Asbjørn Jensen, Bø (Vesterålen) 08/00.

Klasse 2: 1. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 29/08, 2. Britt Elin W Rabben, Bø (Vesterålen) 26/10, 3. Nora Benjaminsen, Dverberg 26/07, 4. Tove Mette Gammelmoe, Dverberg 05/00.

Klasse 1: 1. Geir Skog, Melbo 26/08, 2. Rune Horn, Bø (Vesterålen) 24/06, 3. Ann-Kristin Pettersen, Bø (Vesterålen) 07/04, 4. Marita Charlotte Johnsen, Bø (Vesterålen) 07/02.

ER, 14-15 år: 1. Leon-Andre Pettersen, Bø (Vesterålen) 30/19, 2. Martin Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 29/18.

R, 11-13 år: 1. Stina Mari Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 27/13, 2. Jørn Dybdal Henriksen, Dverberg 24/07.

NU, -15 år: 1. Sander Dybdal Henriksen, Dverberg , 1. Gustav Berg Finvåg, Bø (Vesterålen) , 1. Marius Hagen, Melbo , 1. Aleksander Henriksen, Bø (Vesterålen) , 1. Kristoffer Henriksen, Bø (Vesterålen) , 1. Adrian Johnsen, Bø (Vesterålen) , 1. Håkon Andre Nerleir Kristensen, Bø (Vesterålen) , 1. Noah Mathisen-Leite, Bø (Vesterålen) , 1. Tord Nilsen, Bø (Vesterålen) .

V55: 1. Gunnar Olsen, Tretinddalen 26/09, 2. Helene Enoksen, Sortland 20/01, 3. Jan Aksel Fredriksen, Dverberg 14/08.

V65: 1. Torben Knudsen, Melbo 27/16.

V73: 1. Eilif Andersen, Sortland 30/26, 2. Asbjørn Andersen, Melbo 28/21.

EJ, 18 år: 1. Henning Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 25/14.

NV, 16+ år: 1. Bjørn Paulsen, Bø (Vesterålen) 29/17, 2. Frank Einar Hagen, Melbo 28/20.

Stang

Stang sammenlagt: 1. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 27, 2. Henning Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 17, 3. Lars Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 17, 4. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 16, 5. Gunnar Olsen, Tretinddalen 16, 6. Nora Benjaminsen, Dverberg 14, 7. Martin Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 14, 8. Eilif Andersen, Sortland 13, 9. Leon-Andre Pettersen, Bø (Vesterålen) 12, 10. Asbjørn Jensen, Bø (Vesterålen) 10.

Felthurtig

Felthurtig sammenlagt: 1. Henning Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 12,71, 2. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 13,04, 3. Asbjørn Jensen, Bø (Vesterålen) 14,97, 4. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 16,66, 5. Gunnar Olsen, Tretinddalen 17,88, 6. Eilif Andersen, Sortland 18,81, 7. Lars Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 19,33, 8. Nora Benjaminsen, Dverberg 19,78, 9. Martin Rosales Kristensen, Bø (Vesterålen) 26,09, 10. Frode Sæther, Andenes 28,50, 11. Ann-Kristin Pettersen, Bø (Vesterålen) 99,99, 11. Leon-Andre Pettersen, Bø (Vesterålen) 99,99, 11. Erlend Burø Sæther, Andenes 99,99.

Minneskyting

Minneskyting sammenlagt: 1. Erlend Burø Sæther, Andenes 59, 2. Lars Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 58, 3. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 56, 4. Helene Enoksen, Sortland 55, 5. Finn H. Andersen, Melbo 54, 6. Gunnar Olsen, Tretinddalen 53, 7. Henning Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 51, 8. Frode Sæther, Andenes 51, 9. Tor Hugo Ekran, Tretinddalen 50, 10. Nora Benjaminsen, Dverberg 49, 11. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 49, 11. Anne Karin Steffensen, Bø (Vesterålen) 49, 13. Jørn Finvåg, Bø (Vesterålen) 48, 14. Jim Arne Vikestad, Sortland 48.