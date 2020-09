Adrian klar for Tromsdalen

Sport

Da VOL skrev om saken sist, var det ikke enighet mellom klubbene om en overgang. Nå er alt gått i orden og Adrian Pedersen kan ikle seg Tromsdalen-drakten. Det melder Melbo IL Fotball på sin Facebook-konto.

Han er spilleklar for 2. divisjonsklubben til helgens kamp mot Skeid i LSK-hallen.

For Melbo ble det sterke 89 mål på 134 offisielle kamper. mellom 2013 og 2019, viser statistikken til Norges Fotballforbund. Forrige sesong spilte han 26 kamper og scoret 14 mål for Melbo, og han ble dermed klubbens toppscorer.

I Facebook-posten takkes Adrian Pedersen for innsatsen, samtidig som han ønskes velkommen tilbake til Melbo når han måtte ønske det selv. Trener Thomas Rønning sier i innlegget at Pedersen har tatt store steg de siste syv årene, og har utviklet seg til å bli en spiller som kan spille på et enda høyere nivå.

– Derfor er det en følelse av glede og sorg at han nå forlater oss, men han fortjener virkelig en mulighet. Jeg håper han tar den og ønsker ham lykke til. Han vet at det alltid er en plass for ham i Melbo IL når han flytter hjem, sier Rønning.

Da overgangen til 2. divisjonsklubben kom på banen, var Pedersen klar på at dette var en mulighet han ville ta.

– Jeg tenkte med meg selv at jeg har ikke mange år igjen der jeg kan satse på fotballen, så det er nå, ikke senere, hvis det skal bli noe, sa han den gang.

Adrian Pedersen har 14 landskamper for Norge i futsal, der han spiller for Vesterålen.