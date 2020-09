Seriefotball bredde utsettes til neste år

Sport





Fredag ble det klart at forbundstyret i Norges Fotballforbund kansellerer sesongen for 2.divisjon kvinner (tredje nivå), Norsk Tipping-ligaen (Fjerde nivå). Med tanke på Vesterålen, betyr det at Melbo ikke blir å se på ulike fotballbaner denne høsten. Fotballpresident Terje Svendsen synes det er en trist å meddele at det ikke blir seriespill i 2020 innenfor breddefotballen. Han understreker at norsk fotball har tatt smittevern på alvor og har utviklet gode smittevernprotokoller for alle nivåer i norsk fotball.

– For de gjenværende seriene i senior breddefotball satt vi opp avdelinger med få lag og korte reiseavstander. Når regjeringen til tross for dette likevel ikke har åpnet opp for normal kontakttrening igjen nå, så har vi ikke noe annet valg enn å avlyse sesongen. Det er rett og slett ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet, sier fotballpresident Terje Svendsen.

NFF vil nå sammen med fotballkretsene sette seg ned for å se på en lokal turneringstruktur gjennom vinteren for å skape motivasjon og fotballglede for senior breddefotball. En eventuell gjennomføring betinger at myndighetene gir klarsignal for kontakttrening og kamper.

NFF vil, sammen med Divisjonsforeningen, kretsene og Norsk Toppfotball, vurdere nedrykk fra Post-Nord og 1. divisjon kvinner.