Dahl Abelsen blir lagkamerat med Gamst Pedersen

Sport

Det melder klubben på deres hjemmesider, altaif.no.

Sortlands-karen har spilt for Øygarden til nå denne sesongen, men vender nå tilbake til klubben han på mange måter slo gjennom. Dahl Abelsen var i Alta fra 2014-2017.

Dahl Abelsen var ikke med i Øygardens tropp mot Grorud i 1. divisjon mandag kveld.

Spiller med legende

I Alta blir han lagkamerat med Morten Gamst Pedersen, som av dagens aktive spillere er det nærmeste en kommer en legende innen nordnorsk fotball, etter sine ni sesonger i Blackburn og 83 landskamper.

Alta kjemper for tiden om å komme på andreplass i 2. divisjon avdeling 1, bak suverene Fredrikstad. Finnmarkingene er oppe på tredjeplass, bare målforskjellen skiller opp til Kvik Halden på andreplass.

Ifølge Alta IFs nettsider, var Dahl Abelsen sterkt ønsket i sin gamle klubb. Sportslig koordinator, Aleksander Johansen, opplyser til nettstedet at de har ønsket seg 26-åringens tjenester siden han forlot Skeid sist sommer.

– Nå klaffet det endelig. Vi er glade for å ha ham tilbake hos oss, sier han.

Kontrakt ut 2021

I sin "nygamle" klubb har han fått kontrakt som strekker seg ut 2021-sesongen. Hovedtrener i Alta IF, Vidar Johansen, beskriver Dahl Abelsen som en spiller med bra alder, i tillegg til at han er en kreativ spiller med temperament som et fyrverkeri. Han håper at de skal få brukt hans kompetanse i kampen om opprykk resten av sesongen.

– Uansett er det et kraftig signal om at vi ønsker å bygge et slagkraftig lag inn mot 2021. Dette er en god investering for klubben, slår Johansen fast.

– Han kommer på trening med oss og treffer "verdens beste dommer". Jeg ser for meg at det blir høyt under taket fra første minutt, legger treneren til.

Dahl Abelsen fikk ni kamper for Øygarden i 1. divisjon denne sesongen.

VOL har ikke kommet i kontakt med Dahl Abelsen.