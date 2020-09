Sortland mister to spillere til Tromsø-klubb

Sport

Oversikten over spilleroverganger til Norges Fotballforbund, også på breddenivå, oppdateres jevnlig. Mandag ble det klart at to spillere fra 4. divisjonslaget til Sortland IL har skiftet beite og meldt overgang til samme klubb i Tromsø-området.

Spillerne det er snakk om er Sander Endresen og Erik Stoltz Pedersen. Begge er 2000-modeller og skal fremover spille for Storelva Allidrettslag (AIL), en klubb som hører til på Kvaløya og spiller i 4. divisjon.

Ingen av de to spillerne har vært i aksjon denne sesongen, ettersom korona-pandemien har sørget for nedstengt breddefotball.

Sander Endresen forlater Sortland etter 26 kamper for klubbens A-lag, hvorav 16 av kampene var i 3. divisjon i 2018. Han noterte seg for ni scoringer. Han scoret sju mål på ti kamper i 2019-sesongen.

Stoltz Pedersen står ifølge oversikten på fotball.no med 19 A-kamper for Sortland IL, alle i 4. divisjon. I tillegg er han registrert som grasrottrener på fotball.no. Han har også 13 kamper og tre mål for Vesterålen futsal i eliteserien.

Storelva AIL ble nummer 11 i 4. divisjon avdeling Troms i 2019-sesongen.