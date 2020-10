Disse skal på fotballsamling

Sport

Høsten er gjerne en tid da fotballen går inn i en liten dvale, skjønt – de siste ti-femten årene har det stort sett vært aktivitet året rundt.

Noe som hører høsten til for mange unge, lovende fotballspillere, er sonesamlingene som arrangeres på flere steder i Hålogaland Fotballkrets. Her samles det nominerte fra de ulike årskullene, som et første steg mot å komme med på kretslaget til Hålogaland, som hver vinter og vår er ute i kretskamper mot andre fotballkretser.

Høstens første samling for Vesterålen er i Blåbyhallen på Sortland. Den finner sted onsdag kveld og skal ledes av Kristine Heide og Børje Sørensen. Det er jenter som er født i 2007 og 2008 som deltar på denne samlingen, som for mange av dem er den første aktiviteten utenfor egen klubb de er med på.





Her er spillerne på jentesamlingen:

1 Linnea Delp Åhlander 2008 Midtstopper Stålbrott

2 Ragnhild Eilertsen 2007 Midtbane/spiss Stålbrott

3 Mathilde Gjertsen 2007 Høyre kant Stålbrott

4 Emma-Sofie Ellingsen 2007 Midtbane/spiss Stålbrott

5 Marthe Olsen Knutsen 2007 Venstre kant Stålbrott

6 Karolina Ness 2007 Midtbane Sortland

7 Emilie Dreyer 2007 Kant Melbo

8 Marie Rønning 2008 Forsvar Melbo

9 Mina Torgeirsdatter Godvik 2007 Midtbane Luna

10 Kariell Willassen Isaksen 2007 Forsvar Luna

11 Sofie Olsen 2008 Angrep Luna

12 Asha Adan Adan Hassan 2007 Spiss Andenes

13 Karlise Ridderseth 2007 Kant Andenes

14 Renita Alsos 2007 Kant Andenes

15 Hanna Gunnarsen 2007 Stopper/back Andenes

16 Ane Gjessing 2008 Back Melbo

17 Ingeborg Remen Stordalen Venstre back Stålbrott





Torsdag er det guttespillere født i 2005 og 2006 som skal i aksjon. Det er Mats Reiertsen og Dag Myklestad som er ansvarlig for samlingen. Også denne samlingen er i Blåbyhallen.





Her er spillerne som ifølge Hålogaland Fotballkrets sine nettsider skal delta på guttesamlingen på Sortland.

1 David Gong Ro 2006 Stopper Stokmarknes

2 Trygve Angell 2006 Stopper/midtbane Varg

3 Eskil Blom-Lamark 2006 Keeper Varg

4 Emil Olai Johnsen 2006 Forsvar Varg

5 Gustav Rasmussen 2006 Midtbane/spiss Varg

6 Jonas Olsen Warem 2005 Midtbane/Spiss Morild

7 Marius Olsen 2005 Keeper Morild

8 Roger Elias Hansen 2005 Midtbane Morild

9 Andreas Jakobsen 2005 Midtbane Luna

10 Kasper Myhre 2006 Keeper Luna

11 Elias Robertsen 2006 Midtbane Luna

12 Jesper Johnsen 2006 Forsvar Luna

13 Martin Antonsen 2006 V back/midtbane Sortland

14 Håvard Christensen 2005 Midtbane Sortland

15 Nicklas Rødsand 2005 Spiss/kant Sortland

16 Erlend Miklegard 2005 Stopper Sortland

17 Julian Berg 2005 Kant Sortland

18 Øystein Miklegard Midtbane/kant Sortland

19 Harald Sander Nygård 2006 Stopper/ Midtbane Sortland

20 Vebjørn Johansen Kaspersen 2006 Kant/Spiss Sortland

21 Adrian Dreyer 2005 Midtbane Melbo

22 Isak Hammadou 2006 Midtbane Melbo

23 Jacob Johansen 2006 Andenes

24 Jørgen Nilsen 2006 Andenes

25 Tor Egil Bjørnstad Keeper 2006 Sortland

26 Preben Jakobsen Midtbane Melbo

27 Kristian Ramberg Midtbane Stokmarknes

28 Birk Martinsen Kant Stokmarknes