Kan sikre kontrakten i helga

Linnea Laupstad (17) har denne sesongen etablert seg på Arna-Bjørnar i Toppserien for kvinner. Hun har spilt 13 av 14 kamper og scoret et mål for bergenserne.

Denne helgen skal hun sammen med lagvenninnene til Oslo for å møte Lyn. Kampen er viktig for begge lag. Laupstad og hennes lagvenninner kan med seier allerede nå sikre ny kontrakt i Toppserien, tre runder før slutt.

Arna-Bjørnar står med 16 poeng i årets serie, som er sju mer enn helgens motstander, og ni mer enn tabelljumbo Røa. Vinner Laupstad og hennes lagvenninner er kontrakten med Toppserien i 2021 i boks.

Jakter kvalifisering

Sondre Laugsand og Mathias Dahl Abelsen er begge å finne i Alta.

Begge spilte den forrige runden, da Alta slo Brattvåg 3-2 på bortebane i den første kampen i opprykkssluttspillet. Nå er kunstgressdekket hjemme i Finnmarkshallen som venter, med Kvik Halden på motsatt banehalvdel.

Kampen er svært viktig for begge lag. Både Alta og Kvik er nemlig med i kampen om kvalifisering av sin avdeling, der Fredrikstad synes å være sikker på opprykk. Aristokraten i norsk fotball leder avdelingen med 10 poeng (39 mot 29) når det gjenstår 15 poeng å spille om.

For fjerdeplasserte Alta er det bare poenget opp til Hødd (slo Fredrikstad 3-1 borte i forrige runde) på andreplass, mens målforskjellen gjør at helgens motstander ligger foran. Dermed kan Dahl Abelsen og Laugsand skaffe seg et overtak på laget fra gamle Østfold foran de fire siste kampene.

I motsatt ende

Adrian Pedersen og hans Tromsdalen befinner seg derimot i motsatt ende av tabellen i sluttspillet. Lødingen-karen Tobias Vibe spiller også i Tromsdalen. Toget med tanke på kvalifisering er allerede gått. Tromsdalen spiller for å unngå sisteplassen i den jevne avdelingen i sluttspillet i 2. divisjon.

Den tidligere Melbo-spilleren har spilt i alle fire kampene siden kan meldte overgang til Tromsdalen i september. Han har ennå ikke scoret, men har pådratt seg et gult kort.

Helgens oppgave for Pedersen, Vibe og resten av Tromsdalen heter Fredrikstad.

NB: Alle kampene med vesterålingene spilles si løpet av søndag.