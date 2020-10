«Vesterålslaget» på tabelltoppen

Sport

Det til tross for at laget lørdag gikk på sesongens første tap, da Koll ble for sterke i Oslo.

BK Tromsø, som har Lisbeth Woie, Cecilie Woie, Ragni Steen Knudsen, Madeleine Eriksen og Aleksandra Nilsen i spillerstallen, tapte 1-3 for Koll. Koll er laget som sammen med Randaberg sees på som den største favoritten denne sesongen.

Laget med jentene fra Vesterålen vant det andre settet, men måtte til slutt gi tapt etter et jevnt fjerdesett.

Men søndag ble det kraftig revansj, og en 3-0-seier over Oslo Volley som tok laget til topps i eliteserien.

BK Tromsø vant klart i første og tredje sett, men måtte slite for å vinne 28-26 i det andre settet.

Så langt har laget ni poeng på fire kamper, som er likt med Randaberg og Førde (Førde har en kamp mer spilt), men BK Tromsø har bedre settforskjell enn de to andre lagene. Lørdagens motstander, Koll, er nummer seks, men har vunnet sine to eneste kamper så langt.