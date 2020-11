Vesteråls-lag imponerer

Sport

Det er herrelaget til Sortland VBK som forsvarer Vesterålens ære på seniornivå denne sesongen. Klubben stiller med to lag på nivå 3 i seniorpyramiden i norsk volleyball, der de spiller i den nordnorske avdelingen.

I helgens seriehelg på Silsand imponerte laget.

Sortland VBK 1 kunne nemlig reise hjem fra Silsand med tre seire av tre mulige, der en meget sterk 3-1-seier over Finnsnes i avslutningskampen var kronen på verket.

Dermed er Sortland 1 ubeseiret denne sesongen og står med fem seire av fem mulige. På grunn av ulikt kampantall ligger laget på en tredjeplass på tabellen så langt.

I den foregående runden ble det 3-0 over både BK Tromsø 3 og TSI (Tromsøstudentene) 1.

I helgen slo laget til med 3-0 over Lofotvolley og 3-1 over serietoer Bodø Volley, i tillegg til seieren over serieleder Finnsnes.

Sortland har dermed slått begge lagene som ligger over på tabellen, men har spilt færre kamper og ligger med det på plassen bak de to topplagene.

Sortland 2 tapte alle sine tre kamper i helgen, 0-3 for både Finnsnes 2 og Bodø, men de ga BK Tromsø 3 hard kamp i en kamp der det til slutt måtte fem sett for å kåre en vinner. Der var Tromsø-laget sterkest og Sortland røk på et 2-3-tap.

Neste serierunde/seriehelg spilles i Tromsø og Tromsøhallen den siste helga i november.

Slik ser tabellen ut – kamper/poeng/seire/tap/settforskjell/poeng vunnet/tapte poeng/poengforskjell