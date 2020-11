Viktig brikke forlenger med Melbo

Sport

Det ble som kjent ingen 2020-sesong for Melbo og de andre lagene fra 3. divisjon og nedover på herresiden. Mange klubber, også Melbo, har for lenge siden startet planleggingen av 2021-sesongen.

Nylig meldte Melbo at trener Thomas Rønning hadde skrevet under en ny avtale med klubben.

Nå er det også klart at en meget viktig brikke i laget, Per Eirik Karlsen, også blir med videre på satsingen. Det postet klubben på Facebook nylig.

Karlsen kom til Melbo fra Sortland foran 2019-sesongen og står ifølge fotball.no med 28 offisielle kamper og to scoringer for klubben. Han hadde bak seg 140 kamper og 30 mål for Sortland før han tok turen til Melbo. I tillegg har han spilt eliteserie i futsal for Vesterålen.

Det er naturligvis stor glede i Melbo når en så viktig brikke i laget blir med videre. Trener Thomas Rønning sier i Facebook-posten at han mener det er fantastisk å signere Karlsen for et nytt år, og at det sender sterke signaler at Karlsen har valgt å forlenge avtalen.

– Han kan bruke rutinen sin overfor de yngre spillerne og kan også utvikle seg selv. Vi har ennå ikke sett toppnivået hans, og jeg håper det kommer i 2021-sesongen. Han er en av divisjonens beste spillere i sin posisjon, og det håper jeg vi klarer å utnytte. I tillegg har han en herlig personlighet, slår Melbo-treneren fast.