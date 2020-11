Hjemmekampene utsatt

Sport

For halvannen uke siden serieåpnet Vesterålen Futsal med to bortekamper, mot Utleira og Freidig. Kampene endte med tap for Vesterålen, som var sterkt revansjelystne når det kom til neste oppsatte runde, som var to hjemmekamper, mot Sandefjord og Fredrikshald.

Men nå blir det ikke noe av hjemmekamper før nyttår for Vesterålen.

Kampene mot Sandefjord og Fredrikshald har fått nye spilledatoer som følge av korona-pandemien, som har hatt langt større utbredelse på Østlandet enn i Nord-Norge den siste tiden.

De nye datoene er 16. januar mot Fredrikshald og 17. januar mot Sandefjord.

Vesterålen møter de samme lagene på bortebane helga før.

Også kampen mot KFUM sist helg ble utsatt på grunn av korona-.pandemien i Oslo-området. Den kampen har ikke fått noen ny dato av Norges Fotballforbund ennå.

Neste kamper for Vesterålen blir dermed bortemøtet med Sjarmtrollan i Breivikahallen i Tromsø 12. desember. Dagen etter skal laget til Bodø og møte Bodø Hulløy.