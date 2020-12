Har startet forberedelsene til 2021-sesongen

Sport

Tidligere i høst skrev andværingen Lasse Nilsen under en ny fireårsavtale med Tromsø IL. Ikke lenge etter ble han skadet, og har sittet på sidelinjen siden.

I helgen var han innpå det siste drøye kvarteret i 3-0-seieren over Ranheim, som ble hans første minutter på banen siden slutten av august. Kampen ble et verdig hjemmepunktum på opprykkssesongen for Tromsø og Nilsen.

I en artikkel på klubbens nettsider, til.no, forteller Nilsen om skaden og det å være ute av spill så lenge. I tillegg forteller han om oppveksten på Bleik.

Lyskeplager

Han forteller til klubbens nettsted at det er en overbelastning i lysken som har voldt ham problemene, og som har sørget for at det ikke har blitt noe fotball på ham på nesten tre måneder.

– Det har vært kjedelig for min del, sier han i artikkelen.

Nilsen beskriver at han er i gang igjen med treningen med ball, men at det meste dreier seg om å bli klar til 2021-sesongen.

– Jeg er på gang. For min del handler det om å trene meg opp igjen, slik at jeg kan være med for fullt neste år. Samtidig håper jeg på noen minutter i siste kamp, men det er en belastningsskade og viktig at det tas gradvis, forklarer han.

Ber unge om å følge drømmen

Nilsen vokste opp på Bleik og spilte for SK Høken og Andenes IL før han dro til Tromsø. Han kommer også med en spesiell oppfordring til unge spillere, selv om det måtte være fra mindre steder, som stedet Nilsen selv er fra.

– Jeg håper at unge som har en drøm, følger den drømmen. Selv om en kommer fra mindre plasser, trenger ikke det å bety noe som helst. Veiene er mange for å lykkes. Det gjelder bare å stole på seg selv og ha lysten og troen, så kommer mulighetene, forteller Nilsen til til.no.

Nesten veteran

Selv om Lasse Nilsen fortsatt bare er 25 år gammel, så kan han nesten regnes som en liten veteran i Tromsø IL.

Han har vært i klubben siden 2012 og gikk gradene via junior og andrelaget, til han fikk sin debut på A-laget i 2014. Han var også innom Tromsdalen i 2017, sesongen der laget imponerte i 1. divisjon og nesten spilte seg til opprykkskvalifisering.

Nilsen står med 122 kamper og seks mål i obligatoriske kamper for Tromsøs A-lag. I 2018 og 2019 spilte han fast, noe han også gjorde denne sesongen før skaden satte han ut av spill.