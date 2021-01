Dette er Andenes ILs nye trener

Sport

I en e-post/pressemelding fra klubben, som også er publisert på klubbens Facebook-sider, opplyser Andenes IL at Rune Stave er mannen som skal lede laget på treningsfeltet og i kamp den kommende sesongen.

– Vi er glade for å kunne presentere Rune Stave som ny hovedtrener for AILs A-lag. Rune har et hjerte for klubben og mange husker nok godt hans prestasjoner på 80- og 90-tallet som spiss for et meget sterkt AIL-lag, skriver klubben i meldingen.

Stave har i flere sesonger hatt trenerverv i klubben. Andenes IL har stor tro på at Stave og hans trenerteam skal bidra til en solid sesong for Andenes ILs A-lag. Sveinung Ellingsen og Mats Oftedal blir hand medhjelpere, mens Kurt Tomas Nyheim skal være fysisk trener og fysioterapeut.

– Vi er sikre på at Rune blir å bygge videre på det grunnlaget som er lagt de siste årene og utvikle laget videre med sitt offensive fokus, melder klubben.

Andenes IL skriver også at laget nå gleder seg til å komme i gang med skikkelig trening og kamper.

Ettersom laget spiller i 4. divisjon, går de under breddebestemmelsene og venter på tillatelse til å trene med full kontakt.