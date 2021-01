Flovik har fått ny trenerjobb

Sport

Dette står å lese på klubbens Facebook-side. Floviks foreløpig siste trenerjobb var for Alta for et par år siden. For folk utenfor Vesterålen er han nok mest kjent for de to årene, mellom 2015 og 2017, da han var hovedtrener for Tromsøs A-lag.

Det sportslige utvalget i Skjervøy er stolte over at de fikk vesterålingen «på kroken.

«At en trenerkapasitet som Flovik viser Skjervøy IK denne tilliten, gir oss som jobber rundt laget en skikkelig godfølelse og motivasjon for å stå på videre i arbeidet for denne flotte klubben», står det å lese på klubbens hjemmeside.

Der står det også å lese at klubbens spillergruppe fortjener å få inn en god erstatter for Jørgen Vik, og at klubben nå kan satse hardt videre og forhåpentligvis sette sitt preg på allnorsk 3. divisjon.