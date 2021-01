lillevannet – et sosialt vinterparadis

Sport

Isen ute på Lillevannet brummer velkommen. Litt skummelt for de minste, men det går fort over. Med mor og far i trygg nærhet testes formen på skarpslipte barneskøyter, mens pappa Robin Stokkan Tømmerås har fått liv i bålet. Det blir som kjent ikke skikkelig familietur ut om vinteren uten bål. Dessuten, etter fjorårets manglende sosialisering, trekker småbarnsfamiliene sammen ved isens bredder med mye glede.