Må utsette ny serierunde

Sport

16. januar spilte Vesterålen Futsal sin til nå siste kamp, en kamp som endte med 5-3-seier over Fredrikshald på hjemmebane. Laget var full av optimisme etter kampen, med tanke på at det var seks serierunder på hjemmebane som gjensto av de sju siste kampene.

Men inntil videre må de tålmodige futsalspillerne smøre seg med enda mer tålmodighet.

Det er nemlig slik at Solberg-regjeringen for en tid siden gikk inn for å sette all toppidrett for lag på vent, også futsal. Det innebærer at ventetiden på å gjennomføre sesongen kommer til å bli enda lengre for Vesterålens eneste lag på toppnivå.

I helga skulle Vesterålen ha møtt Sjarmtrollan (lørdag) og Hulløy Bodø (søndag) hjemme i Sortlandshallen. Kampene står som utsatt på fotball.no, uten at det er lagt inn noen ny dato.

Etter kampen ble det sagt at Vesterålen Futsal ønsket å gjøre et forsøk på å få spille noen av hengekampene i perioden inn ot neste runde. Slik gikk det altså ikke.

Fra før har nemlig Vesterålen en utsatt kamp mot Sandefjord (hjemme) og KFUM (borte). KFUM-kampen skulle vært spilt i november, mens Sandefjord-kampen skulle vært avviklet 17. januar. Laget har spilt sju av 14 runder så langt, mens de øvrige lagene har spilt, foruten Sandefjord, står med ni kamper.

