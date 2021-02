Dato for årets høydepunkt er satt

Sport

Men nå er det kommet et svar på når "Vesteråls-laget" BK Tromsø og Koll skal gjøre opp om den svært ettertraktede kongepokalen.

Egentlig skulle cupfinalen vært spilt i disse dager, men regjeringspartiene besluttet for en tid tilbake at all toppidrett for lag skulle stilles i bero, som følge korona-pandemien.

Men det ser ikke ut som at korona-restriksjoner skal stoppe årets høydepunkt for alle som er interessert i volleyball. I en artikkel på Norges Volleyballforbunds nettsider, opplyses det at cupfinalen for kvinner skal spilles lørdag 27.mars, med kampstart klokka 13.30.

Jentene fra Vesterålen og deres lagvenninner i BK Tromsø må til Oslo for å spille kampen. Kampen er satt opp i Bjørnholthallen.

Lisbeth Woie, Cecilie Woie, Ragni Steen Knudsen, Madeleine Eriksen og Aleksandra Nilsen er gjengen fra Vesterålen som i dag er en del av troppen til serieleder i eliteserien, BK Tromsø. I semifinalen ble TIF Viking slått 3-0 og 3-2. Koll på sin side slo Randaberg 3-0 i begge semifinalekampene.