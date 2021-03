Disse ungdomslagene er påmeldt til seriespill

Sport

Hålogaland Fotballkrets offentliggjorde alle de påmeldte lagene i ungdomsklassen i en post på sine Facebook-side onsdag formiddag.

Det er så mange som 103 påmeldte lag, 22 av dem er fra Vesterålen. Seriekonsulent i fotballkretsen, Tor Ludvigsen, uttalte for et par uker siden til Harstad Tidende at dette var en solid økning fra tilfellet i 2020. Han begrunnet det blant annet med at sesongen hadde blitt åpnet opp på høsten 2020 for ungdomsfotballen.

Det er fortsatt ikke helt avklart hvordan seriene blir, eller når de vil starte opp. Terminlistene er heller ikke klare.

Her er de 22 lagene fra Vesterålen som er påmeldt:

Jenter:

J13 9-er: Luna

J14 7-er: Sortland

J14 9-er: Stålbrott

J16 7-er: Andenes

J16 11-er: Stålbrott





Gutter:

G13 7-er: - Sortland IL

G13 9-er: - Stokmarknes IL, Sortland IL, FK Luna, Sortland 2

G14 9-er: Melbo, Luna, Andenes

G14 11-er: - Sortland, Stokmarknes

G16 7-er: Luna

G16 11-er: Morild, Sortland 1, Stokmarknes

G19 11-er: Melbo, Andenes, Sortland 2