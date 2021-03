Mikkel med karrierebeste – slo flere landslagsløpere

Sport

– Dette har vært en stor helg for meg. Jeg har ikke vært i nærheten av dette selv om jeg har gått gode skirenn tidligere. Det er utrolig moro at jeg klarer å hevde meg så bra som jeg gjør i denne settingen. Jeg hadde før start forhåpninger om at det kanskje kunne være mulig å kjempe om en ny topplassering ettersom det gikk så bra på lørdag og formen er bedre enn noen gang. Topp ti-plassering var allikevel ikke i mine tanker, sa Arntsen etter 30-kilometeren på Gålå søndag.