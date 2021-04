Må bruke 50 000 for å sikre banen

Sport

Den nye forskriften omfatter tiltak som må gjøres for å hindre at plastholdig granulat kommer utenfor banen. Granulatet er i stor del oppmalte bildekk. Ifølge Norges Fotballforbund er granulat som havner utenfor en kunstgressbane et problem som må tas på alvor, på grunn av forurensning av naturen og faren for at det kan havne i havet.