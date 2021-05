Ser lys i tunnelen med tanke på oppstart

Sport





Det er ventet at neste trinn i gjenåpningen av idretten skal settes i gang i slutten av mai. Da vil blant annet klubbene kunne reise til nabokommunene for å spille treningskamper. Fortsatt er seriespill et stykke unna, men daglig leder i Sortland IL, Ingar Angell Nicolaysen og styreleder Tom Erik Fuglevik håper de kan se et lys i tunnelen nå.

– For ungdom ser vi en lysning i nær fremtid om gjenåpningen går som planlagt, ettersom de har kunnet trene som vanlig en god stund. Det er verre for seniorene som ennå ikke kan trene med kontakt, men vi jobber ut fra at det minst skal bli en halv sesong og at også seniorlagene skal få mulighet til å spille seriekamper, sier lederduoen fra Sortland IL.

Bekymret for damene

Selv om både Nicolaysen og Fuglevik er optimister, er begge bekymret for klubbens damelag, som trenes av Nicolaysen. Laget skal spille i 2. divisjon.

– Slik jeg ser det, er det kanskje for dem det er mest kritisk med tanke på å komme i gang. Mange av spillerne er i en alder der andre ting blir mer viktige når de ikke kan spille kamper. Jentene har trent godt, men det er ikke til om at oppmøtet i januar var bedre enn det er i dag. De er veldig klar for sesong, men jeg tror også at flere kan komme tilbake når kampene starter opp, slår Nicolaysen fast.

Herrelaget i 4. divisjon har flere spillere under 20 år, mens Fuglevik og Nicolaysen trekker frem at mange av dem over 20 har holdt seg i gang med futsal frem til futsalsesongen ble avblåst. Nicolaysen spiller for seniorlaget og mener de ville vært klar om seriestart hadde vært tre uker unna.

– Men hadde du sagt nå at hele 2021-sesongen hadde røket, tror jeg det ville vært mange som ville gitt seg. Vi må komme oss i gang til høsten, sier han.

Roser trenerne

Til Harstad Tidende nylig uttalte daglig leder av Hålogaland Fotballkrets, Daniel Kvile, at dagens ordning går ut over de minste klubbene, som ikke har noen andre lag i samme kommune å spille mot.

Sortland IL har gjennomført internkamper for ungdom under 20 år, som kan trene med kontakt, for å ha et slags kamptilbud. I tillegg opplyser de to Sortland-lederne at klubben har arrangert dagsturneringer, mens de yngre jentelagene har kunnet spille treningskamper mot Holmgang, som har jentelag i samme aldersgruppe.

– Det har vært viktig for oss å være i gang for å holde spillerne motiverte, forteller Fuglevik.

– Å være motivert over så lang tid er ikke enkelt. Alle trener for å spille kamper. På den måten er tilbudet fattigere, sier Nicolaysen.

De roser trenerne i klubben.

– Trenerne har vært heltene. De tar seg av det daglige. De skal ha stor ros for å komme opp med nye ideer til trening og øvelser over så lang tid. Det er vi takknemlig for. Våre trenere har vært sjølmotiverende, forklarer den daglige lederen, mens styrelederen nikker samtykkende ved siden av.

Frir til ministeren

På fotball.no er det lagt ut et brev fra kretsledere over hele landet, adressert til kulturminister Abid Raja. Der ber kretslederne om at det åpnes for kontakttrening i områder av landet der det er et lavt smittetrykk. Blant annet sier kretslederen i Oslo at hun mener det bør åpnes andre steder i landet, selv om ikke kan åpnes i Oslo grunnet massivt smittetrykk.

Både Fuglevik og Nicolaysen er inne på at strikken ikke bør dras så mye lengre nå.

– Vi begynner å nærme oss et punkt der ting blir uforståelig. Spillere fra Sortland IL og Melbo jobber sammen. Hvorfor kan ikke de da spille mot hverandre?

Nicolaysen lar spørsmålet henge i lufta, før han legger til.

– Det har sine fordeler å bo i Oslo, men det bør gis noen fordeler til oss som bor her vi bor også, og som har lavt smittetrykk.

– Protokollen følges til punkt og prikke. Føler noen seg ikke helt i form, da blir de hjemme. I vår klubb har vi vært flinke til å følge de retningslinjene som er satt, supplerer Fuglevik.