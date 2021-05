Legger opp drøye 100 dager før paralympiske leker

Sport





Det er i en artikkel på nettstedet skyting.no at det kommer frem at Tobiassen må gi seg.

Hun hadde sikret Norge en av fire kvoteplasser til de paralympiske leker i Tokyo til sommeren og var en svært sterk kandidat til å knipe en av plassene, og dermed få delta i de paralympiske lekene for tredje gang.

Til skyting.no sier hun at det er med tungt hjerte at hun nå må gi seg midt i oppkjøringen til lekene. Paralympics er bare drøyt 100 dager unna og må gå uten henne på plass.

– Det har oppstått helsemessige utfordringer som ikke gjør det mulig å fortsette som skytter i verdenstoppen, sier hun til nettstedet.

Sonja fra Bø tatt ut til Skytterlandslaget ELITE Norges Skytterforbund har tatt ut 13 skyttere på Skytterlandslaget ELITE foran OL- og PL-sesongen 2020.

Måtte avgjøre umiddelbart

Hun beskriver situasjonen som oppsto som akutt.

– Alt kom brått på i forrige uke. Avgjørelsen måtte tas umiddelbart, forklarer Tobiassen til skytternettstedet.

Hun beskriver tøffe dager og mange tanker, men også at hun ser tilbake på karrieren med stor glede.

– Jeg vil takke alle som har vært med på veien og støttet meg og hjulpet meg dit jeg er i dag. Jeg vil være dere evig takknemlig, sier hun.

Det er flere som i artikkelen kommer med gode ord om Tobiassen. Sportssjef i Norges Skytterforbund, Tor Idar Aune, beskriver henne som mer enn bare en skytter.

– Hun er mamma til en datter og en uredd talsperson for funksjonshemmede både lokalt og nasjonalt, også utenfor idretten, forklarer Aune.

Søker Bø om sponsormidler: Sonja satser på OL i Tokyo i 2020 Landslagsskytter Sonja Tobiassen fra Bø er avhengig av økonomisk støtte for å kunne satse for fullt på de paralympiske leker i Tokyo. Nå søker hun hjemkommunen om sponsormidler.

Hadde fortjent bedre

Han trekker også frem hennes innstilling, og en herlig nordnorsk personlighet.

– Vi håper å kunne benytte oss av henne fremover, selv om hun må gi seg som skytter, slår Aune fast.

Landslagstrener for skytterne, Malin Westerheim, mener Sonja Tobiassen hadde fortjent mye bedre enn å måtte gi seg nå. Hun sier hun er lei seg på skytterens vegne.

– Sonja har hatt utfordringer gjentatte ganger, men alltid reist seg og kommet tilbake. Denne gangen er det ikke mulig. Vi mister en sterk, viktig og flott topputøver i landslaget. Det er viktig for meg og hele forbundet å takke Sonja for alt hun har gjort for paraskytingen. jeg håper vi kan samarbeide på andre måter, sier Westerheim.

OL-skytteren blir hedret i Bø Sonja Tobiassen mottok kongepokal i hjemkommunen Bø torsdag kveld. Tidligere på dagen holdt hun et foredrag om opp- og nedturene i livet.

I miljøet

Og Westerheim blir trolig hørt, for Tobiassen blir neppe borte fra miljøet helt, selv om hun legger opp.

– Jeg håper at jeg i første omgang kan være en ressurs inn mot resten av laget som satser frem mot de paralympiske leker, slik at alle stiller best mulig forberedt til å kunne kjempe om finaleplasser og medaljer for Norge, opplyser Tobiassen.

Sonja Tobiassen kan se tilbake på en innholdsrik karriere som sportsskytter. Sitt siste stevne, i VM i 2019 i Australia, sørget hun for å skyte kvoteplass til Norge i paralympiske leker. Hun deltok i lekene i London i 2012 og i Rio i 2016. Internasjonalt var en fjerdeplass fra verdenscupen det beste resultatet, ifølge skyting.no.

I Norge tok hun 13 NM-titler og vant kongepokal i 2016.





Skyting: To gull til Sonja i vurderingsstevne Sonja Tobiassen fra Bø sikret seg to gull i luftrifleskyting i Fredrikstad Open lørdag. – Fornøyd med det, men det er en del å jobbe med, sier den meritterte skytteren.

Sonja fra Bø med i utvalg som skal gjøre forholdene bedre for personer med nedsatt funksjonsevne Regjeringen vil styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som ble lovfestet i 2015. I den forbindelse har de satt ned et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer.