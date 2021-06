Spilte hele kampen i seier

Sport





Dahl Abelsen og Sondre Laugsand spilte begge fra start for Alta i oppgjøret mot Fløya, en kamp som ble spilt i Nordreisa.

Alta vant til slutt 3-2, uten at de to vesterålingene tegnet seg på scoringslista for anledningen. Dahl Abelsen var den eneste av Altas offensive spillere som ble stående igjen på banen da laget byttet store deler av laget etter en times spill. Han hadde flere gode skuddforsøk i kampen, og viste ifølge kommentatorene at han kan bli en viktig brikke for det hardt satsende finnmarkslaget, som fortsatt har med seg den tidligere stjernespilleren Morten Gamst Pedersen.

Sondre Laugsand ble byttet ut i den store bytteaksjonen etter drøye timen. Også han gjorde en bra kamp for sin klubb.

Alta møter Moss på hjemmebane i serieåpningen 19. juni. Før den tid skal laget møte Tobias Vibe, Adrian Pedersen og Tromsdalen i den siste treningskampen før seriestart 12. juni. Kampen skal spilles på Skjervøy.