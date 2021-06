Kvalifisert for mestermøte

Sport





Korona og koronarestriksjoner har satt stopp for årets landsskytterstevne på Elverum. Men Det frivillige skyttervesen (DFS) vil likevel samle flere av Norges beste skyttere til en skytterfest i en god del mindre omfang.

DFS har nemlig vedtatt at Skytternes Mestermøte skal arrangeres også i år. Det skal arrangeres på Elverum fra 9.-11. august, med deltakere fra hele landet. For å kvalifisere seg til baneskytingen må seniorene skyte mer enn 242 poeng (av 250) på et stevne.

Foreløpig er det ikke kommet noen lister over hvem som har kvalifisert seg for baneskytingen. Men en rekke skyttere har fått klarsignal til å delta på Stang- og felthurtigskytingen (også kalt "cowboyøvelsene") på Skytternes Mestermøte. Blant dem finner vi en vesteråling.

Det er snakk om Torfinn Johnsen fra Bø Skytterlag. Han er kvalifisert gjennom sine prestasjoner under Landsskytterstevnet i 2019. Da kom han til finalen i kampen om Stang-medaljen, der han til slutt endte på en femteplass.

Johnsen var under Landsskytterstevnet på Evje i 2019, i sin tredje Stang-finale.

De 35 beste fra Landsskytterstevnet i 2019 er kvalifiserte, og det er ifølge Norsk Skyttertidende mulighet å kvalifisere seg via Frende Cup, en nasjonal cup innen skytesporten. I tillegg er vinnerne i både Stang-. og felthurtigskytingen mellom 2010-2019 invitert og kvalifisert. Så langt er det 71 skyttere i "cowboyøvelsene" som har fått klarsignal, melder Skyttertidende, som også opplyser om at skytterne som er kvalifiserte, må melde seg på før Skytternes Mestermøte om de vil delta.

