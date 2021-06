Er blitt historiske

Sport





Sist sesong var det fem spillere fra Vesterålen med i BK Tromsøs spillerstall i eliteserien i volleyball for kvinner. De etablerte eliteseriespillerne Ragni Steen Knudsen, Lisbeth Woie og Cecilie Woie, alle tidligere Øksil, hadde med seg Madeleine Eriksen Solheim fra Sortland og Aleksandra Nilsen, også Øksil, i spillertroppen sist sesong.

BK Tromsø hadde en meget sterk sesong, så lenge sesongen varte. Laget ledet serien da myndighetene satte stopp for all idrettslig aktivitet, og hadde i tillegg kvalifisert for en historisk cupfinale mot den store seriefavoritten Koll, som var det eneste laget som slo BK Tromsø-laget i seriespillet, i en kamp som gikk i Oslo.

Nå skriver vesterålingene seg enda mer inn i klubbhistoren. For torsdag kom nemlig meldingen fra Det europeiske volleyballforbundet om at BK Tromsø har fått klarsignal for spill i europacupene for 2022. Laget er kvalifisert til Challenge Cup. For klubben er dette stor, for det er nemlig første gang BK Tromsø har kvalifisert et kvinnelag til en europacupturnering. Dette melder klubben på sine Facebook-sider.

Ragni Steen Knudsen, Lisbeth Woie og Cecilie Woie – Ragni og Cecilie spilte for øvrig for det norske landslaget i EM-kvalifiseringen nylig – har alle vært blant nøkkelspillerne på kvinnelaget til BK Tromsø. Madeleine Eriksen Solheim skrev VOL om før sesongen. Hun gjorde da comeback etter fem år på sidelinja, akkurat i tide til å være med på å skrive navnet sitt i historiebøkene til BK Tromsø-kvinnene.