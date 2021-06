Har endelig fått dato for seriestart

Sport





I et par dager har kampprogrammet for 2. divisjon damer ligget tilgjengelig på Norges Fotballforbunds nettsider. For nå er det endelig klart at det blir sesong også for breddefotballen, som betyr at mange voksne fotballspillere kan se frem mot august og at de kan trekke på seg kamptrøya igjen.

Et av lagene som kan glede seg er Sortland IL sitt damelag.

Seriestarten er satt til 14. august, ifølge terminlista på fotball.no.

Det er i alt fem lag i avdelingen. I løpet av to hektiske måneder er det satt opp totalt åtte serierunder på hvert av lagene. Det betyr at det skal spilles dobbel serie i avdelingen, som ved siden av Sortland, består av Harstad Dame, Mjølner, Kilkam/Medkila og Medkila 2. Med andre ord blir det tre turer til Harstad for Sortland-damene i løpet av høsten.

Samarbeidslaget Kilkam/Medkila blir Sortland-damenes første motstander for sesongen. Kampen er satt opp 14. august, men det kan komme endringer etter hvert på kamptidspunktene.

Første hjemmekamp er satt opp 22. august, da mot Harstad Dame i Blåbyhallen.

Kilkam/Medkila er også motstander for Sortlands damelag i siste serierunde, som er satt opp til å spilles søndag 10. oktober. Kampen er satt opp i Blåbyhallen.

Dette er hjemmekampene: 22. august mot Harstad Dame, 19. september mot Mjølner, 26. september mot Medkila 2 og 10. oktober mot Kilkam/Medkila.

Terminlista for breddefotballen og 3. divisjon for menn er foreløpig ikke publisert.