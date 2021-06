Disse sju skal spille regionkamper

Sport





Ifølge en artikkel på Hålogaland Fotballkrets sine nettsider, går det frem at det er flere vesterålinger som skal spille regionkamper i fotball for 2006-2007-årgangen i Tromsø på torsdag, 24. juni.

Det er i alt sju spillere fra Vesterålen som vil få sjansen under regionkampene. Totalt er det tatt ut 24 spillere i de aktuelle årsklassene, for gutter og jenter, som skal være med i kampene. Spillerne skulle i utgangspunktet ha kommet fra alle de fire nordnorske fotballkretsene, men Finnmark deltar ikke denne gangen på grunn av det høye smittetrykket av korona i fylket den siste tiden.

Blant guttene skal Melbo-spillerne Isak Hammadou og Preben Jakobsen få prøve seg. Begge er først i 2006. I tillegg skal midtstopperen Monrad Fredheim fra Morild, midtbanespilleren Sigurd Strand-Ditlefsen fra Luna og kantspilleren Leander Endresen Mathiassen fra Sortland IL – alle født i 2007 – være med i troppen til kampene.

To jenter fra Vesterålen skal få prøve seg i jenteklassen. Sortlandsspilleren Linnea Abelsen (2006) er kantspiller og får med seg midtbanespiller Ragnhild Eilertsen (2007) fra Stålbrott til Tromsø.

Hålogaland Fotballkrets skriver at kampene skal spilles over 3x30 minutter for både jenter og gutter.

Kampene skal også brukes som kartlegging av mulige spillere til den årlige talentleiren i Porsgrunn. Landslagsskolen har vært uten aktivitet siden november i 2020 og det er grunnen til at det kalles inn til samling der de ansvarlige vil se de aktuelle spillerne i kampsituasjon.