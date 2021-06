Seieren røk på overtid

Sport





Tom Stenvoll fra Andøy overtok som trener for Lyns damelag i Toppserien foran denne sesongen. Etter å ha møtt LSK, Vålerenga, Klepp og Sandviken i de fire første kampene, sto Lyn med tre poeng og en seier, 2-0 over Klepp. De tre øvrige lagene er alle regnet som åpenbare medaljekandidater denne sesongen, men Lyn var likevel nær å ta poeng mot LSK, men tapte 2-3 til slutt.

Motstanderen i runde 5 var på papiret mer overkommelig. Stabæk er nyopprykket for sesongen og er et av lagene er er tippet rundt Lyn på tabellen, og et lag Stenvoll kjenner godt. Stenvoll var assistenttrener for Stabæk-damene i 2011.

Og det så ut til å ende med sesongens andre trepoenger. Lyn ledet 2-1 etter to scoringer av Sofie Mykkeltveit Tunes da klokka passerte 90 minutter, men to minutter på overtid kom det en kalddusj. Stabæk scoret. Kampen endte til slutt 2-2.

Lyn er nummer sju på tabellen etter fem spilte kamper og har fire poeng.

Avaldsnes og tabelljumbo Kolbotn er motstandere i de to neste rundene. Vålerenga, Rosenborg, Sandviken og LSK har skilt seg ut i toppen.