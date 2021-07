Sortland videre i G16-NM

Sport





Det ble en spennende og smått dramatisk kamp om plassen i NM da Sortland fikk besøk av Mjølner. Det endte 3-2 til hjemmelaget, men avgjørelsen kom ikke før i sluttsekundene.

Spenning, det var det massevis av i Blåbyhallen torsdag kveld. Hjemmelaget fikk en drømmestart og tok ledelsen allerede før minuttet var spilt, da Nicklas Rødsand sørget for 1-0 til Sortland. Men Mjølner har også en rekke gode spillere som vet hvor målet står. Etter 20 minutter hadde narvikingene fått ristet av seg sjokket og utlignet gjennom en scoring av Adrian Sivanandan.

Men Sortland er ikke et lag som legger seg nedpå og depper om det kommer et mål mot. Fem minutter før pause sørget Vebjørn Johansen Kaspersen for at det ble 2-1 til Sortland ved pause.

Gjestenes Jonas Moe Hafstad sørget for 2-2 etter drøyt fem minutter av andreomgangen.

Det ble skapt sjanser av begge lag, men uttellingen kom ikke før i siste spilleminutt. Da var Nicklas Rødsand på plass igjen og sørget for 3-2, og dermed avansement i NM for Sortlands lovende G16-lag.