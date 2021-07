Vesterålen dominerer regiontropp

Sport





Norges Volleyballforbund Region Nord publiserte uttaket til NM for U17-lag for regioner på sine Facebook-sider onsdag. For volleyballentusiaster i Vesterålen var dette god lesing.

For det er tatt ut i alt 12 spillere fra Region Nord til NM i sandvolleyball, som spilles i perioden 2.-4. august. Seks av disse spillerne er i dag tilhørende i enten Sortland Volleyballklubb eller Øksil. I tillegg er Gustav Vestå tatt ut. Han er fra Sortland, men representerer for tiden BK Tromsø.

Vestå får med seg sine tidligere klubbkamerater Sigur Lauksund Engamo, Markus Hamansen Wallstad og Leander Birkeland til NM. De to siste av de seks mann store guttetroppen består av to spillere fra BK Tromsø. Laget trenes av Håvard Hamansen Wallstad fra Sortland Volleyballklubb.

På jentesiden er det tre Øksil-jenter som kan se frem til i representere regionen. Mathilde Lassesen Lockert, Julie Lassesen og Emma Lassesen er alle er alle tatt ut på laget. I tillegg skal to jenter fra Bodø Volley og ei jente fra BK Tromsø delta.