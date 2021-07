Skal konkurrere med drone i Bø

Sport

I 2019 startet Robert Larsen Bø IL Droneracing i Bø Kommune. Droneracing er en konkurranse som går ut på at piloten skal kontrollere en drone med et kamera, mens man har på seg briller som sender filmen fra dronen direkte. Sånn at det føles ut som at du flyr fra innsiden av dronen. Piloten skal få dronene gjennom en bane i høy fart hvor det er om å gjøre å komme først i mål.