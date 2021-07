Tilbake i Sortland IL

Sport

Det er på klubbens Facebook-sider at Sortland IL melder at klubben har skrevet avtale ut 2022 med en tidligere kjenning, nemlig Anders Jørgensen.

– I Anders får vi en spiller som alltid gir alt og som har lang erfaring fra 2. og 3. divisjon, melder klubben, som omtaler nysigneringen som en gladnyhet.

Dermed har klubben fått et nytt tilskudd i jakten på en topplassering i 4. divisjon den kommende sesongen, som starter 15. august om alt går etter planen.

Jørgensen har spilt to sesonger i 2. divisjon for Harstad IL. Han har også en rekke kamper på nivå 4 (3. divisjon) for Sortland IL fra før, i tillegg til mange kamper i eliteserien i futsal med Vesterålen Futsal.

Hans siste klubb var Kvaløya SK i Tromsø, der han spilte 46 kamper og scoret 37 mål i 2018 og 2019.