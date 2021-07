Må avlyse hjemme-LS

Sport

Korona-utbruddet i Vesterålen får konsekvenser for mange.

Blant dem som også rammes er det lokale skytterne som er tilknyttet Det frivillige skyttervesen.

Korona-pandemien har allerede, for andre året på rad, sørget for at Landsskytterstevnet (LS) har blitt avlyst. Meningen var at Vesterålen Skyttersamlag denne helgen skulle samles i Bø og arrangere det som kalles hjemme-LS, som de siste to årene har vært en slags trøst og erstatning for at skyttersportens store, årlige begivenhet har bortfalt.

Men for vesterålingene blir det ikke noe hjemme-LS, i alle fall ikke i denne omgang. For det store korona-utbruddet i regionen tvinger nemlig Bø Skytterlag, som skulle arrangere hjemme-LS for hele samlaget, til å avlyse stevnet i denne omgang. Det er leder av Vesterålen Skyttersamlag, Torfinn Johnsen, som opplyses om avlysningen i en e-post til VOL. Johnsen representerer også Bø Skytterlag.

Det er ikke avklart om de kvalifiserte skytterne fra Vesterålen kommer til å reise til skytesportens mestermøte på Elverum om to uker.