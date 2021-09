Ventet på NM-debut i halvannet år. Nå får de plaster på såret etter avlysningen

Sport

Å si at 15-åringene fra Sortland hadde gledet seg stort til å spille sitt første NM i volleyball, som skulle vært spilt allerede i mars 2020, er absolutt ikke noen overdrivelse. Billetter og opphold i Førde ble fikset både en, to og tre ganger, men alle gangene måtte guttene se at koronapandemien stoppet drømmen om NM-spill.