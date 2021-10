Sport

Seieren over BK Tromsø i «slaget om Nord-Norge» i kvartfinalen sørget for at Øksil-jentene kom i posisjon til å spille om medaljene. Den prestisjefylte kvartfinalen endte med 2-1-seier etter en meget spennende kamp. Det endte til slutt 15-12 til Øksil i det tredje og avgjørende settet, som betydde at Øksil fikk mulighet til å spille om medaljene, mens BK Tromsø måtte nøye seg med spill om femte- til åttendeplass.