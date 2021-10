Morild med kurs mot opprykk etter målfest

Sport

En ting er sikkert: Breddefotball på sitt beste er moro for nøytrale tilskuere. På grunn av problemer med flomlys på Øksnes Idrettspark, ble kampen mellom Morild og Høken spilt i Blåbyhallen. Den som tok turen dit, fikk se et målkalas av de sjeldne, selv for breddefotball å være.