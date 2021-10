Ny avtale sikrer åpen hall

Sport

Prosjektet har fått navnet «Åpen hall med Vitux». Det er en samarbeidsavtale mellom Andenes IL og det lokale selskapet Vitux som gjør at Norlandiahallen på Andenes skal holde åpent i fire timer hver søndag, fra 11-15, utenom fotballsesongen, fra oktober til mars. Det er Andenes IL som melder dette i en pressemelding.

Arrangementet skal ifølge meldingen fra Andenes IL være åpent for alle, barn og voksne, fra 0-99 år. Andenes IL skriver i meldingen at Vitux ønsker at dette skal være et sunt arrangement uten kjøpepress. Derfor vil det ikke bli drift av kafeen i hallen mens arrangementet pågår.

– Andenes IL er veldig glad og stolt over å ha fått Vitux med som samarbeidspartner, heter det i uttalelsen fra klubben, der styreleder Tove Wensel Norvoll har signert.

Andenes IL har også et åpen hall-arrangement fredager. Det vil foregå som normalt, uavhengig av det nye prosjektet.