– Veldig stort å få synge nasjonalsangen med Norgesflagget på brystet

J16-landslaget er videre til den andre EM-kvalifiseringsrunden etter fredagens kamp mot Irland, som endte med skuffende 1-2, melder fotball.no.

– Det var veldig stort å få synge nasjonalsangen med Norgeflagget på brystet. Jeg synes det var veldig lærerikt og gøy å få spille, og jeg nøt øyeblikket, skriver spiller Mathilde Eidissen Karlsen (16) fra Melbu i ei melding til VOL lørdag morgen.

Likevel legger hun ikke skjul på skuffelsen over tapet.

– Det var ufattelig kjipt å tape slik mot Irland, på overtid. Det var virkelig et nederlag, skriver hun.

Mathilde spilte hele kampen mot Irland. Hun har trådt sine barne-fotballsko i Melbo IL, og spiller i dag for Medkila i Harstad.

Laget endte på andreplass i gruppa i den første kvalifiseringsrunden på hjemmebane i Stavanger og Sandnes.

– Det har vært en fantastisk bra uke med en rå gjeng som responderer veldig bra både på trening, i kamp og i møter. Selv om det ble et surt tap i dag har vi tatt store steg som lag og gruppe, sierlandslagstrener Elise Bortgangen til fotball.no.

– Det skal vi bygge videre på når skuffelsen har lagt seg. Dette kullet kan få til mye spennende fremover, sier hun, og understreker at hun er imponert over jobben som er lagt ned før og under EM-kvalifiseringen.

Også Melbu-jenta Mathilde er fornøyd med uka som har gått i Rogaland. Hun har spilt i flere kamper, som innbytter da Norge vant 4-1 over Ungarn, og da de slo Bulgaria 5-1.

– Jeg har hatt det utrolig bra på samlinga, lært kjempemye som jeg skal ta med meg videre og blitt kjent med masse nye, flotte mennesker! Har virkelig kost meg, skriver hun til VOL.