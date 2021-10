Sjekk hvilke spillere som skal på sonetiltak

Sport

Onsdag ettermiddag og kveld skal noen av de lovende spillerne innen aldersbestemt fotball i Vesterålen møtes på sonetiltak.

Hålogaland Fotballkrets er delt inn i fire soner, Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. I hver av sonene er det tiltak innen spillerutvikling hver høst og vinter.

Tiltakene var i gang allerede for et par uker siden. Denne uken er det 31 lovende spillere i 2009- og 2008-årgangen som skal møtes i Blåbyhallen for ukens fellesøkt.

Spillerne fra 2009-årgangen er: William, Fuglevik, Noah Bjørnsund, Emil Marthinussen Harjang, Fredrik Lund, Jesper Berg Olsen, Abraham Olsen (alle Sortland), Johannes Blix, Viljar Sørlundengen, Jørgen Sørensen (alle Andenes), Isak Klezzka, Aleksander Eilertsen (Stokmarknes), Tord Nilsen, Marius Nilsen (Luna) og Ole Andreas Grøteide (Morild).

Spillerne fra 2008-årgangen: Nikolai Jensen Kristoffersen, Jens Arntzen, Tage Endresen, First Johnsen (alle Melbo), Vegard Pedersen, Gard Rasmussen, Matheus Alvestad, Eskil Paulsen, Andreas Nygård, Sivert Vassbotn (alle Sortland), Sigurd Knudsen Øygård, William Thanke (begge Andenes), Sander Søveng, Noah Sundqvist (begge Stokmarknes), Fanuel Negasi, Eskil Strand og Majd Bashour (alle Luna).