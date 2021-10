KM-finale utsatt igjen

Sport

Forrige helg skulle den første av det som da så ut til å bli to finalekamper i kretsfinalen i G14 9-erfotball ha blitt spilt. Det er FK Luna og Svolvær/Kabelvåg som er duellantene om kretsmesterskapet.

Den første finalen ble utsatt og det ble bestemt at det i stedet for to kampen, hjemme og borte, skulle spilles bare en kamp på nøytral bane. Kampen ble satt opp lørdag 30. oktober i Blåbyhallen på Sortland, men på grunn av det pågående koronautbruddet i Vågan kommune, har kampen blitt utsatt nok en gang.

Ifølge Lunas Facebook-sider skal kampen forsøkes spilt igjen neste helg, men endelig avgjørelse blir tatt av Hålogaland Fotballkrets over helgen.